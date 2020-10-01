Новые старшие: как общается, знакомится и живет новое поколение людей старшего возраста

Старшие нуждаются в общении и испытывают сложности с поиском дружеских и романтических партнеров. Фото: Билайн

Проектная лаборатория Young Old, которая занимается созданием сервисов для людей старшего возраста, в период пандемии весной 2020 года провела большое исследование, в фокусе которого – ценности, образ жизни и практика коммуникации людей старшего поколения, активно включенных в цифровую среду. Билайн выступил партнером проекта, дополнив результаты качественного исследования лаборатории Young Old обезличенными данными Билайн.Аналитика, которые демонстрируют, насколько активно старшие используют интернет и его возможности.

Старшие — давно онлайн!

В ходе исследования выяснилось, что «новые старшие» очень активно пользуются интернетом и, более того, уровень их «диджитализации» устойчиво растёт. Данные Билайн.Аналитика наглядно иллюстрируют этот факт: по сравнению с предыдущим годом в 2020 году средний интернет-трафик на одного пользователя старше 60 лет увеличился на 102% (причём в период пандемии –апреле-мае текущего года по сравнению с январем-февралем – трафик вырос на 21%).

Старшие активно используют для общения мессенджеры. В топ-3 самых популярных приложений для общения вошли WhatsApp, Viber и Skype. Средний объем интернет-трафика в мессенджерах по сравнению с 2019 годом увеличился на 129% среди пользователей старшего возраста, проживающих в российских городах-миллионниках. Опять же, пандемия стала очевидным стимулом к их освоению: за март-апрель использование мессенджеров выросло на 73% по сравнению с январем-февралем 2020 года. Особенно за это время вырос средний трафик «новых старших» в приложении для видеозвонков FaceTime — этот показатель по сравнению с периодом до карантина вырос почти в 3 раза.

Старшие используют разные социальные сети и каждую – для своих целей

Вопреки стереотипам, «новых старших» можно найти не только в «Одноклассниках»: многие используют разные социальные сети, снимают сторис для Instagram и ведут блоги на YouTube.

Самыми популярными приложениями по уровню потребляемого трафика у этой категории абонентов в период самоизоляции стали Facebook (+32%), «ВКонтакте» (+27%) и «Одноклассники» (+20%).

Любопытно, что старшие активно осваивают социальные сети как рабочий инструмент для своего профессионального развития: продвижения бизнеса, монетизация хобби, поиска занятий и курсов для саморазвития и обучения.

Старшие нуждаются в общении и испытывают сложности с поиском дружеских и романтических партнеров

В результате исследования выяснилось, что большая часть опрошенных хочет регулярно расширять круг знакомств и общения, но при этом отмечает сложности в поиске новых партнеров.

Для решения этой проблемы старшие активно пользуются современными технологиями: за прошедший год использование сервисов знакомств среди этой аудитории выросло на 71% (в период самоизоляции опять всплеск – рост на 29%). Однако опыт использования сайтов знакомств и дейтинговых приложений у большинства из них негативный: они расцениваются старшими как небезопасные, с неадекватной выборкой кандидатов и не способствующие развитию общения и конструктивному диалогу.

Стоит отметить, что «новые старшие» в целом ценят свое время и хорошо понимают, чего хотят. Общение ради общения — не то, для чего знакомятся респонденты: для них важно наличие партнера для совместного роста, взаимопомощи, романтической связи. Многие старшие не готовы знакомиться «специально» — они выбирают естественное общение, которое происходит, когда люди объединены общим интересом или делом.

Исходя из особенных требований к общению у «новых старших» команда YoungOld при поддержке Билайн объявляет о старте разработки платформенного решения Older для создания для знакомств и поиска единомышленников среди пользователей 60+ по всей России.

Полная версия исследования доступна на https://myolder.ru/