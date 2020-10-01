В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ сегодня находятся 66 пациентов. Фото: Александр ГЛУЗ

В Перми 1 октября в редакции газеты «Комсомольская правда» на самые острые вопросы читателей ответили Главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев, министр здравоохранения Оксана Мелехова и главный внештатный врач - инфекционист Пермского края Валерий Масалев.

Оксана Борисовна рассказала, хватает ли коек для лечения больных с ковид-инфекцией.

- Развернуто 2615 коек, занято 2303, - пояснила Оксана Мелехова. - Из них реанимационных - чуть более 300. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ сегодня находятся 66 пациентов. Далее мы готовы разворачивать до 3300 дополнительных коек. Помимо «ковидных» мы сможем использовать для лечения этих больных инфекционные койки, которых у нас более 500.

Сейчас все зависит от того, как будет протекать эпидемический процесс, и насколько мы все вместе сможем растянуть его во времени, чтобы уйти от пиковых нагрузок и избежать резкого всплеска заболеваемости. Чтобы с минимальными потерями пережить любой инфекционный подъем, нам необходима помощь. Готовность системы есть, но работает она в таком режиме длительное время, и мы не знаем, что будет, когда начнется грипп. Чем дольше мы растянем пик заболеваемости во времени, тем меньше будет нагрузка на систему. Это можно сделать, только включив все противоэпидемические мероприятия.