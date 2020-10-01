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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, возможно ли в введение новых ограничительных мер в Пермском крае

За последние две недели заболеваемость коронавирусом врегионе увеличилась на треть
Алена ОВЧИННИКОВА
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За последние две недели заболеваемость увеличилась на треть.

За последние две недели заболеваемость увеличилась на треть.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми 1 октября в редакции газеты «Комсомольская правда» на самые острые вопросы читателей ответили Главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев, министр здравоохранения Оксана Мелехова и главный внештатный врач - инфекционист Пермского края Валерий Масалев.

В первую очередь специалисты рассказали о заболеваемости в Прикамье.

- За последние две недели заболеваемость увеличилась на треть, - рассказал Виталий Костарев. - В этом мы видим три главные причины: сезонность, формирование коллективов (дети пошли в школу, работники вернулись из отпусков) и пренебрежение использованием средств индивидуальной защиты.

При опросе заболевших выясняется, что 87% из них не использовали маски, 60% пренебрегали социальным дистанцированием, участвовали в массовых мероприятиях, посещали магазины и ездили на автобусах.

- Если мы все вместе будем соблюдать противоэпидемические мероприятия: носить маски, мыть руки и проводить регулярную дезинфекцию, то дополнительных ограничительных мероприятий не потребуется. Если же будем беспечны, то это возможно. Но конкретно сейчас это не планируется.

Коронавирус в Перми и Пермском крае