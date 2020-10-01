Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

«Оставил родителей на лестнице». В Перми 4-летний мальчик закрылся в квартире с младенцем

Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий
Спасатели помогли родителям попасть в квартиру.

Спасатели помогли родителям попасть в квартиру.

Фото: Юлия Лоза

В Перми спасателям пришлось помогать семейной паре попасть в собственную квартиру. 30 сентября в одной из многоэтажек в Кировском районе родители вышли на лестничную площадку. В квартире остались двое мальчиков: одному 4 года, второму 5 месяцев. Подергав за дверную ручку супруги поняли, что старший сын закрылся на защелку.

Попытки открыть дверь не привели к успеху. Переживая за детей, родители позвонили в службу спасения. Ее сотрудники проникли в квартиру по лестнице через окно. Открыли защелку и впустили родителей, дети были в порядке.

ЧП