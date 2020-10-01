Отключение участка водопровода будет произведено для осуществления ремонтных работ
Фото: Василий Вахрин
Как сообщает компания "Новогор-Прикамье", отключение участка водопровода будет произведено для осуществления ремонтных работ.
В пятницу 2 октября с 09:30 до 19:00 воды не будет по адресам:
-Серединная, 2, 3
- Рабоче-Крестьянская, 6, 12;
В субботу 3 октября с 9:00 до 19:00 воды не будет по адресам:
- Народовольческая, 37;
- Революции, 3, 3/1, 3/4, 3/4Б, 3/4В, 3/5, 3/6, 3/7, 32, 3Г, 5, 5/1, 5А.
В воскресенье 4 октября с 9:30 до 19:00 воды не будет по адресам:
- Революции, 62А.
- Механошина, 4, 8.
С 10-00 3 октября до 10 утра 4 октября отключат воду на сутки в следующих домах:
-ул. Героев Хасана,50, 52, 52к4, 54, 58, 105а, 105а литА, 105/3, 105к10, 105г,
- ул. Хлебозаводская,16а, 18, 25/1,
- ул. Героев Хасана 105к8- ввод со стороны ул. Героев Хасана,
- ул. Героев Хасана 105б- ввод со стороны ул. Героев Хасана 105/3.