Отключение участка водопровода будет произведено для осуществления ремонтных работ Фото: Василий Вахрин

Как сообщает компания "Новогор-Прикамье", отключение участка водопровода будет произведено для осуществления ремонтных работ.

В пятницу 2 октября с 09:30 до 19:00 воды не будет по адресам:

-Серединная, 2, 3

- Рабоче-Крестьянская, 6, 12;

В субботу 3 октября с 9:00 до 19:00 воды не будет по адресам:

- Народовольческая, 37;

- Революции, 3, 3/1, 3/4, 3/4Б, 3/4В, 3/5, 3/6, 3/7, 32, 3Г, 5, 5/1, 5А.

В воскресенье 4 октября с 9:30 до 19:00 воды не будет по адресам:

- Революции, 62А.

- Механошина, 4, 8.

С 10-00 3 октября до 10 утра 4 октября отключат воду на сутки в следующих домах:

-ул. Героев Хасана,50, 52, 52к4, 54, 58, 105а, 105а литА, 105/3, 105к10, 105г,

- ул. Хлебозаводская,16а, 18, 25/1,

- ул. Героев Хасана 105к8- ввод со стороны ул. Героев Хасана,

- ул. Героев Хасана 105б- ввод со стороны ул. Героев Хасана 105/3.