В Перми на прогулке в детском саду мальчик проглотил гайку

Медики понаблюдали за состоянием ребенка и отпустили домой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильно волноваться заставил воспитателей детского сада один из его воспитанников. ЧП произошло 30 сентября, в дошкольном учреждении на улице Красногвардейская, что в Мотовилихинском районе. Во время прогулки 6-летний мальчик проглотил гайку. Администрация садика тут же сообщила об этом родителям.

Мальчугана повезли в Краевую детскую клиническую больницу. Пробыл ребенок там недолго, медики понаблюдали за его состоянием и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.