Время пришло! Почему выгодно обслуживать автомобиль у официального дилера?

Технический директор официальных сервисных центров Volkswagen в Перми Артем Кычанов. Фото: Volkswagen Пермь

Во время гарантии автовладельцы редко задаются вопросом: в каком сервисном центре обслуживаться? Конечно, у официального дилера! Необходимость выбирать возникает в момент, когда гарантийный срок подходит к концу.

По словам Артема Кычанова, технического директора официальных сервисных центров Volkswagen в Перми, владельцы послегарантийных автомобилей, как никто другой, знают, как сложно найти «свой» сервис.

- Клиенты привыкли к качеству работ, они уверены в квалификации персонала, надежности запасных частей и знают, что мы всегда на связи. Это - самые важные требования, по которым нас оценивают. И мы стремимся закрывать все потребности наших клиентов, даже после завершения гарантийного периода,- комментирует Артем.

Действительно, автовладельцы не готовы рисковать состоянием своего автомобиля. Более того, важны комплексное обслуживание и прозрачность истории ремонта. А эту задачу стоит доверить именно официальному сервису.

Официальные сервисные центры Volkswagen «Экскурс-Автомобили» и «Фольксваген Центр Пермь» предлагают особые условия для послегарантийных автомобилей. Программа «Время пришло» включает 10 пакетов сервисных услуг по фиксированной стоимости. Важно, что каждая из услуг уже включает оригинальные детали и необходимые материалы.

- Мы выбрали самые востребованные и популярные для послегарантийных автомобилей услуги, чтобы каждый автовладелец смог экономично обслужить свой автомобиль или подготовить его к сезону,- говорит Артем.

Условиями программы «Время пришло» могут воспользоваться владельцы всех моделей Volkswagen с 2017 года выпуска. Сервис Volkswagen вновь подтверждает гарантию качества и выгодного обслуживания автомобилей у официального дилера.

Сайт: exkurs.ru и volkswagen.perm.ru

ВКонтакте: vk.com/volkswagen59

Instagram: volkswagen_perm