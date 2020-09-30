В Прикамье 17-летнему подростку, укравшему у сожителя матери 12 тысяч рублей, могут дать 6 лет

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В июне этого года парень из Березников решил «позаимствовать» деньги у сожителя своей матери. Он взял принадлежавший ему смартфон и перечислил с помощью приложения «Сбербанк онлайн» на свою карточку 11 тысяч 800 рублей.

Мужчина обнаружил пропажу денег и заявил на подростка в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Расследовать его долго не пришлось, и на днях его передадут в суд.

Казалось бы, сумма похищенного не слишком велика. Но кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, является весьма серьезной уголовной статьей. Подростку грозит до 6 лет лишения свободы. Причем, по такой статье делу не может быть дан обратный ход – даже если потерпевший передумает и заберет заявление.