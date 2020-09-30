«Девочка пришла за медпомощью». В Прикамье выяснилось, что отец давно истязает свою дочку

Домашнее насилие - это горе для семьи. Фото: Shutterstock

В Пермском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Березников.

Его 17-летняя дочь пришла в больницу с серьезными травмами. В конце концов, она призналась, что ее жестоко избил родной отец.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. В ходе расследования выяснилось, что девушку избивают и унижают уже давно.

- По данным следствия, ее отец с апреля 2018 года по февраль 2020 года систематически наносил побои несовершеннолетней дочери, причиняя ей физические и психические страдания, – рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. – Сейчас девушку поместили в социальное учреждение.

Материалы дела против жестокого отца скоро направят в суд. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.