Самый семейный автомобиль: почему стоит обратить внимание на SKODA KODIAQ

Менеджер отдела продаж автосалона Прага Моторс Андрей Волков. Фото: Прага Моторс

Семиместный кроссовер SKODA KODIAQ – практичный семейный автомобиль. Он создан для комфортных поездок на ближние и дальние расстояния. Места хватит всем – родителям, детям, бабушкам, дедушкам и даже домашним питомцам.

В Прага Моторс Официальный дилер SKODA в Перми и Пермском крае, рассказали, почему выбирая надежный семейный автомобиль, стоит обратить внимание на SKODA KODIAQ.

Одно из главных достоинств, которым может похвастаться внедорожник SKODA KODIAQ – вместительный салон. Места настолько много, что пассажиры второго и третьего ряда точно не будут задевать коленями сиденья, расположенные впереди, а дети не достанут ногами и не испачкают спинку впереди стоящего кресла обувью или едой.

SKODA KODIAQ может похвастаться вместительным салоном»Фото: Прага Моторс

Фото: Прага Моторс

Еще один плюс – это огромный багажник, объемом от 720 до 2065 литров (при сложенных задних сидениях). В него вместится все: дорожные сумки и чемоданы, велосипед, детская коляска и многое другое. Туда же, при необходимости, устанавливаются сиденья третьего ряда.

Объем багажника SKODA KODIAQ от 720 до 2065 литров (при сложенных задних сидениях). Фото: Прага Моторс

Благодаря внушительным размерам и длинной колесной базе SKODA KODIAQ отлично «держит дорогу». Но несмотря на свои внушительные габариты (самый большой в линейке SKODA), автомобиль удобен в эксплуатации на узких городских улицах. За счет «умных помощников», например, системы обзора автомобиля на 360 градусов, удобно держать дистанцию при движении в пробке, парковаться. Система оповестит, если дистанция будет опасной для пассажиров.

Дорожный просвет в 188 см – весомое преимущество. В городе сводиться к нулю возможность «шаркнуть» бампером бордюр при парковке. За городом абсолютно не страшно съехать с трассы на бездорожье.

Положительных качеств SKODA KODIAQ, описанных выше, достаточно, чтобы понять – этот автомобиль идеально подходит для семейных путешествий. Но Комфорт SKODA KODIAQ кроется в мелочах, делающих использование автомобиля проще, удобнее и функциональнее.

С трехзонной системой климат-контроля путешествие будет комфортным для всей семьи, в зоне каждого пассажира может быть установлена своя температура.

Для пассажиров, путешествующих на задних сидениях, предусмотрены столики, выдвигающиеся из передних сидений, рядом находятся углубленные подстаканники. Это очень удобное решение для путешествий с детьми– можно организовать перекус в дороге, не рискуя разлить воду или уронить бутерброд на колени.

Путешествовать на SKODA KODIAQ удобно в любую погоду. В передних дверях автомобиля находятся специальные ниши в подлокотниках, где расположены фирменные зонтики на случай дождя. Можно больше не волноваться, что забыли зонт дома.

Прага Моторс - официальный дилер ŠKODA в Перми и Пермском крае. Фото: Прага Моторс

В SKODA KODIAQ можно влюбиться, читая текст или рассматривая фотографии, но лучше все почувствовать по-настоящему! Приезжайте в дилерский центр Прага Моторс, на шоссе Космонавтов, 361. Запишитесь на тест-драйв по телефону: 8 (342) 2-144-000.

Официальный дилер SKODA в Пермском крае «Прага Моторс», шоссе Космонавтов, 361.