«Не смогла выйти из леса». В Прикамье окончены поиски 69-летней женщины, которая ушла за грибами

Фото: страница ВКонтакте поискового отряда.

69-летняя Нина Павловна Красильникова еще 15 августа ушла за грибами со своего дачного участка. Ее долго и безуспешно искали в лесах возле коллективного сада в районе деревни Заболотной в Лысьвенском городском округе.

Увы, чуда не произошло. В поисковом отряде "Регион59 - поиск пропавших" сообщили, что поиски Нины Павловны окончены.

- Найдена, погибла, выражаем соболезнование родным и близким, всем спасибо за помощь в поисках, - написали волонтеры на своей странице в соцсети.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "КП", что видимых следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено, по предварительным данным, причина гибели - переохлаждение.