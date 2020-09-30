«Бросил «коктейль Молотова»: пытаясь избежать наказания за нетрезвую езду, житель Прикамья поджег здание суда

Фото: Соликамский городской суд.

В июне этого года жителя Соликамска должны были судить за езду в нетрезвом виде. Он понимал, что рассчитывать на снисхождение ему не приходится: его уже штрафовали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Горе-водитель решил избежать наказание иным способом.

- Используя бутылки с зажигательной смесью, он совершил поджог здания Соликамского городского суда, - рассказали в краевой прокуратуре Прикамья. – С помощью «коктейля Молотова» Он хотел уничтожить доказательства виновности, а заодно и имущество суда – он знал, что там находится назначенное к рассмотрению уголовное дело за повторную езду в нетрезвом виде.

Теперь соликамца будут судить за более серьезные преступления – за покушение на уничтожение имущества путем поджога и воспрепятствование совершению правосудия. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.