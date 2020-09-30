Дмитрия Махонина выписали из больницы в Перми

Дмитрий Махонин продолжит лечение в больнице.

Дмитрия Махонина выписали из больницы. 30 сентября пресс-служба администрации губернатора сообщила: «Курс стационарного лечения Дмитрия Николаевича завершен, он отправлен домой на амбулаторное лечение».

Напомним, 17 сентября появилось сообщение о том, что губернатор Пермского края ушел на больничный с признаками ОРВИ. Позднее стало известно, что его тест на COVID-19 положительный. Главу региона госпитализировали, тем не менее он продолжал работать и проводил онлайн совещания.

Намеченная на 21 сентября инаугурация губернатора была перенесена из-за его болезни.

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