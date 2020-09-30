Как сэкономить деньги и время на техническом обслуживании у официального дилера?

Руководитель сервисного центра SKODA Прага Моторс Артур Чунарев. Фото: Прага Моторс

Многие автовладельцы думают, что экономят на сервисном обслуживании своего автомобиля, обращаясь в неофициальные сервисные центры и аргументируют это экономией денег. Но высокая стоимость технического обслуживания у дилеров —стереотип.

Руководитель сервисного центра Прага Моторс Официального дилера SKODA в Перми и Пермском крае — Артур Чунарев расскажет, почему автомобиль лучше обслуживать в официальном сервисе и как на этом сэкономить.

«Техническое обслуживание автомобиля – это не только замена масла и фильтров».

При проведении технического обслуживания неофициальные сервисные центры чаще всего меняют только масло в двигателе и фильтры. Но этого недостаточно, потому что автомобиль — это сложный механизм, который требует диагностики узлов и агрегатов.

Во время технического обслуживания у официального дилера SKODA Прага Моторс, специалисты проверят уровень всех технических жидкостей и герметичность систем, оценят состояние подвески, тормозной и выхлопной систем, проведут диагностику электронных систем и так далее. В случае необходимости будет проведен гарантийный ремонт автомобиля, а также дадут рекомендации по замене тех или иных узлов и агрегатов.

«В сервисном центре Прага Моторс работают только сертифицированные специалисты».

Автомобили разных марок существенно отличаются друг от друга. У каждого автомобиля есть свои нюансы при обслуживании двигателя, трансмиссии и электронных систем. Поэтому важно, чтобы сотрудники сервиса специализировались на определенной марке.

«Вы можете получить бонусы за сервисное обслуживание и оплачивать ими до 50% при следующем визите».

Для этого необходимо принять участие в программе «SKODA Бонус». Владельцы всех моделей SKODA любого года выпуска получают бонусные баллы за каждое ТО, пройденное у официального дилера SKODA Прага Моторс. С помощью начисленных баллов можно оплачивать до 50% от стоимости работ или оригинальных деталей и аксессуаров, приобретенных в дилерском центре Прага Моторс.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте lk.skoda-avto.ru и указать VIN-номер автомобиля в разделе «Мой гараж».

«Следите за акциями и специальными предложениями сервиса Прага Моторс».

Пройти обслуживание у официального дилера можно дешевле, чем в «сером» сервисе. Секрет в том, что часто Прага Моторс предлагает привлекательные акции, поэтому за несколько недель до очередного ТО лучше начать следить за новостями на нашем сайте и в социальных сетях.

Сайт: https://praga-motors.ru

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Официальный дилер SKODA в Пермском крае «Прага Моторс», шоссе Космонавтов, 361, тел. 8 (342) 2-144-000.