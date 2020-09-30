«Зарезал спящих». В Прикамье мужчина совершил тройное убийство

Убийца получил пожизненный срок. Фото: архив "КП"

Жестокое преступление раскрыли следователи в Чердыни. Там местный житель совершил тройное убийство.

В ночь на 11 августа 2019 года 24-летний мужчина, изрядно выпив, пошел искать своего знакомого. Залез через окно веранды в квартиру жителя поселка Керчевский. В квартире спали его знакомый и еще двое мужчин. Злоумышленник много раз ударил ножом по каждому из них, все трое погибли на месте от различных травм.

Подозреваемого задержали и предъявили обвинение по статьям: «незаконное проникновение в жилище, против воли проживающих там лиц» и «убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений»

- В ходе предварительного следствия, было допрошено более 20 свидетелей, проведены 5 судебных экспертиз в том, числе и судебно-психиатрическая в отношении осужденного, - сообщает СКР по Пэрскому краю. - Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.