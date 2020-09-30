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Общество

Пермском крае за сутки выявили 80 заболевших коронавирусом

Среди них опасную инфекцию обнаружили у 5 детей
Анна Маркова
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Общее число заболевших в Пермском крае достигло 9827.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 9827.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за сутки выявили 80 новых случаев коронавирусной инфекции. Ежедневно число подтвержденных случаев растет.

Роспотребнадзор сообщает, что 66 человек проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число заболевших в Пермском крае достигло 9827. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 29 сентября – 1,01).

Из 80 новых заболевших – 27 мужчин, 48 женщин, 5 детей (1 мальчик и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 6 человек, 37 человек в возрасте 45-65, 32 человека старше 65 лет.

За сутки в Прикамье скончались 3 пациента с COVID-19, 48 человек выписали.

Коронавирус в Перми и Пермском крае