В минобре рассказали, отправят ли пермских школьников на внеплановые каникулы

С 5 октября московские школьники отправятся на внеплановые каникулы, вопрос по Пермскому краю еще не решался. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вопрос об отправке пермских школьников на внеплановые каникулы возник у большинства пермских школьников, педагогов и их родителей после того, как мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что осенние каникулы у столичных школьников начнутся раньше.

29 сентября столичный градоначальник подписал указ, согласно которому каникулы у учеников Москвы начнутся с 5 по 18 октября. Это необходимо для того, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом.

После этой федеральной новости в пермских соцсетях начали появляться слухи, что и в Пермском крае будут приняты подобные меры. Мы связались с министерством образования Пермского края, чтобы выяснить, так ли это.

- Мы сами вчера из СМИ узнали, что в Москве детей оправили на внеплановые двухнедельные каникулы, - пояснили «КП»-Пермь» в пресс-службе министерства образования Пермского края. - Но в Пермском крае ситуация с COVID-19 явно лучше, чем в столичном регионе. Вопрос о принятии подобных мер в нашем регионе, возможно, тоже будет рассматриваться, но точно не на этой неделе.