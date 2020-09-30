Из-за тумана задерживается прибытие двух рейсов в Пермь

Два рейса, из Казани и Москвы (Шереметьево), задерживаются с прибытием. Фото: Василий Вахрин

Два рейса, из Казани и Москвы (Шереметьево), задерживаются с прибытием в Международный аэропорт «Пермь» из-за густого тумана в районе глиссады.

Рейс ЮВ - 575 из Казани должен был прибыть в Пермь в 9.20, чтобы далее продолжить полет в Ноябрьск. После нескольких кругов над городом самолет был перенаправлен на запасной аэродром в Ижевск.

Экипаж рейса СУ-1200 из московского Шереметьево принял решения дождаться улучшения метеоусловий в Перми. По предварительной информации, туман в районе пермского аэропорта рассеется в течение часа.

В связи с этим задерживается вылет обратного рейса СУ-1201 в Москву и транзитного рейса ЮВ-575 в Ноябрьск.