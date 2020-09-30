В Перми новорожденного назвали Триандафилом

Ребенка с необычным именем зарегистрировали в Перми. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Перми в Дзержинском отделе управления записи актов гражданского состояния администрации зарегистрировано рождение мальчика с очень необычным именем Триандафил.

- По словам родителей имя означает «Любящий троицу», - сообщили специалисты ЗАГСа.

Напомним, на днях сотрудники ЗАГСов Прикамья рассказали, какие имена для детей оказались самыми популярными в первом полугодии.

Мальчиков чаще всего называли – Артем, Марк, Мирослав, Ярослав, Даниил, Лев, Денис, Захар, Роман, Никита, Владимир, Дмитрий, Матвей, Савелий, Кирилл, Илья, Тимофей, Константин, Мирон, Арсений, Максим, Михаил, Александр, Владимир, Иван, Василий, Никита.

У девочек самые популярные имена - Мирослава, Ева, Варвара, Ульяна, Вероника, Кира, София, Арина, Мария, Анна, Милана, Алиса, Анастасия, Дарья, Елизавета, Алёна, Кира, Александра, Юлия, Злата, Василиса, Екатерина, Елизавета, Виктория, Полина.

Имена Александр, Артем, Анастасия и Анна сохраняют лидирующие позиции в Перми, они зарегистрированы в каждом отделе ЗАГС города. Значительно реже стали встречаться имена Николай, Татьяна, Нина и Светлана, сейчас их дают малышам не так часто.

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