В Пермском крае 15 дней назад мужчина ушел в лес и пропал

Марат Минуллин пропал 14 сентября.

Около поселка Чикман в Александровском районе пропал 48-летний Марат Минуллин. Еще 14 сентября он пошел в сторону охотничьего домика, расположенного в лесном массиве в 14 км от поселка Чикман и пропал.

Приметы: рост 170, худощавый, глаза карие, волосы черные, стрижка короткая.

Был одет: зеленые куртка и брюки, темно-синий свитер, зеленые болотные сапоги, кепка тряпичная, серая.

Особые приметы: шрам на голове.

Всех, кому известно местонахождение Марата Равильевича, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; 8-922-31-41-112 - волонтеры поискового отряда «Регион 59» 8-958-244-12-84 - инфорг Юлия.