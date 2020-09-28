В Нижнем Тагиле пройдет выставка-продажа «Регионы России»

Фото предоставлено организаторами выставки

С 30 по 4 октября во Дворце ледового спорта имени Сотникова пройдет выставка-продажа «Регионы России». Здесь свою продукцию представят участники со всей страны и ближнего зарубежья. На площадке можно найти фактически все для семьи и дома: одежду, обувь, товары для дома и здоровья, саженцы, мясные и рыбные деликатесы, ягоды, грибы, восточные сладости, мед и многое другое.

Жителей и гостей города ждут во дворце спорта по адресу Ленинградский проспект, 24. Вход свободный.