Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
"Бизнес-новости": Пермь

В Нижнем Тагиле пройдет выставка-продажа «Регионы России»

На площадке можно найти все необходимые товары для семьи и дома
Виктор Правдин
КомментироватьОставить комментарий
Фото предоставлено организаторами выставки

Фото предоставлено организаторами выставки

С 30 по 4 октября во Дворце ледового спорта имени Сотникова пройдет выставка-продажа «Регионы России». Здесь свою продукцию представят участники со всей страны и ближнего зарубежья. На площадке можно найти фактически все для семьи и дома: одежду, обувь, товары для дома и здоровья, саженцы, мясные и рыбные деликатесы, ягоды, грибы, восточные сладости, мед и многое другое.

Жителей и гостей города ждут во дворце спорта по адресу Ленинградский проспект, 24. Вход свободный.