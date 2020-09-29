Житель Прикамья угнал автомобиль вместе с его владельцем в багажнике

- Фото: Василий Вахрин

Событие произошло в марте 2020 года в одной из деревень Кудымкарского района. 29-летний местный житель насильно запихнул мужчину в багажник собственной машины, после «эвакуировал» на территорию города, там связал по рукам и ногам, бросил в котельную и уехал.

Вскоре преступника поймали. На него завели уголовное дело сразу по двум статьям «Похищение человека» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Поскольку гражданин привлекался к уголовной ответственности впервые, раскаялся в содеянном и полностью загладил причиненный вред, ему было назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, пристав предупредил должника о том, что в случае неуплаты штрафа, уголовное дело возобновится. И мужчина поторопился избавиться от долга.