В Перми появились новые арт-объекты

Новые арт-объекты появились в Кировском районе Перми, на улице Маршала Рыбалко. Фото: https://vk.com/podslushanozkm

Новые арт-объекты появились в Кировском районе Перми, на улице Маршала Рыбалко. Они выполнены в виде трех цитат: «Верь в себя», «Меняй мир к лучшему», «Лучшее время - сейчас». Они выполнены в том же стиле, что знаменитое «Счастье не за горами» на пермской набережной - красные крупные буквы. Жители района в социальных сетях неоднозначно отнеслись к мотивирующим надписям. Одни радуются и говорят: «Очень круто!», другие не понимают, зачем они нужны.

Фото: https://vk.com/podslushanozkm

«И какую пользу несут эти надписи. В соц. сетях их хватает. Хотелось бы красивую набережную, дорожки нормальные в аллеях парка «счастье есть», освещение. По этим местам много людей гуляет», - пишет Наталья.

«Надолго ли? Вандалы уже пошли баллончики покупать. У нас все так, новое сразу измажут, изломают», - пишет Елена.