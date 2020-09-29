В Пермском крае из-за пожара в школе эвакуировали 190 детей

Детей эвакуировали до приезда пожарных. Фото: Василий Вахрин

В Кунгуре днем, 28 сентября, произошел пожар в школе на улице Свободы. На место выехали пожарные. Они установили, что произошло короткое замыкание электропроводки электросушилки на цокольном этаже.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания школы персонал эвакуировал 208 человек, из них 191 ребенок. К счастью, никто не пострадал.

- Огнем полностью уничтожена электросушилка, -сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. - Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической деятельности проводится проверка. Обстоятельства и причина устанавливаются.