Роспотребнадзор назвал организации Прикамья, где чаще всего нарушают санитарные требования

Наиболее частыми нарушениями стали: отсутствие «входного фильтра» у работников и несоблюдение масочного режима Фото: Александр Подгорчук

С июля по сентябрь 2020 года сотрудники Роспотребнадзора проверили субъекты Пермского края на предмет соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Проверка проводилась в более чем 3 тысячах организаций:

- 830 предприятий продовольственной торговли;

- 988 предприятий непродовольственной торговли;

- 165 заведений общепита;

- 297 детских дошкольных и общеобразовательных учреждений;

- 24 управляющие компании и

четыре ТСЖ;

- 35 аптек;

- 261 единиц транспорта;

- 122 парикмахерские.

В результате нарушения были выявлены у 20% организаций. Самый высокий показатель нарушений – 31,5% выявили в сфере общественного питания. Меньше всех нарушений – 4,0% в детсадах и школах.

Наиболее частыми нарушениями стали: отсутствие «входного фильтра» у работников (не измеряется температура, не ведется журнал измерений); несоблюдение масочно-перчаточного режима; нарушение правил использования работниками средств индивидуальной защиты; отсутствие необходимого запаса масок, антисептиков; использование для влажной уборки дезинфицирующих средств без вирулицидного действия; отсутствие в закрытых помещениях с постоянным нахождением людей устройств для обеззараживания воздуха.

После проведенной проверки Управлением Роспотребнадзора составлено 525 протоколов об административных правонарушениях, 172 материала направлено в полицию, 415 дел было рассмотрено судами Пермского края. В результате приостановлена деятельность 104 субъектов, вынесено 239 постановлений о наложении штрафов и 33 предупреждения.

Напомним, 18 сентября на заседании оперштаба власти решили продлить ограничительные меры, усилить контроль за масочным режимом в местах массового пребывания людей и сократить число массовых мероприятий.

Людям старше 65 лет режим самоизоляции продлили до 4 октября. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы, детские развлекательные центры. Отменены культурно-массовые мероприятия.

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