Роспотребнадзор назвал организации Прикамья, где чаще всего нарушают санитарные требования

Наиболее частыми нарушениями стали: отсутствие «входного фильтра» у работников и несоблюдение масочного режима
Фото: Александр Подгорчук
С июля по сентябрь 2020 года сотрудники Роспотребнадзора проверили субъекты Пермского края на предмет соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Проверка проводилась в более чем 3 тысячах организаций:
- 830 предприятий продовольственной торговли;
- 988 предприятий непродовольственной торговли;
- 165 заведений общепита;
- 297 детских дошкольных и общеобразовательных учреждений;
- 24 управляющие компании и
четыре ТСЖ;
- 35 аптек;
- 261 единиц транспорта;
- 122 парикмахерские.
В результате нарушения были выявлены у 20% организаций. Самый высокий показатель нарушений – 31,5% выявили в сфере общественного питания. Меньше всех нарушений – 4,0% в детсадах и школах.
Наиболее частыми нарушениями стали: отсутствие «входного фильтра» у работников (не измеряется температура, не ведется журнал измерений); несоблюдение масочно-перчаточного режима; нарушение правил использования работниками средств индивидуальной защиты; отсутствие необходимого запаса масок, антисептиков; использование для влажной уборки дезинфицирующих средств без вирулицидного действия; отсутствие в закрытых помещениях с постоянным нахождением людей устройств для обеззараживания воздуха.
После проведенной проверки Управлением Роспотребнадзора составлено 525 протоколов об административных правонарушениях, 172 материала направлено в полицию, 415 дел было рассмотрено судами Пермского края. В результате приостановлена деятельность 104 субъектов, вынесено 239 постановлений о наложении штрафов и 33 предупреждения.
Напомним, 18 сентября на заседании оперштаба власти решили продлить ограничительные меры, усилить контроль за масочным режимом в местах массового пребывания людей и сократить число массовых мероприятий.
Людям старше 65 лет режим самоизоляции продлили до 4 октября. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы, детские развлекательные центры. Отменены культурно-массовые мероприятия.
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