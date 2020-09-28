В Перми по инициативе общественников стартовали экскурсии по исторической улице города

Фото: Ресурсный центр «Пермь семейная»

«Улица Пермская - одна из самых знаменательных улиц в истории Перми, улице, где лучше всего в городе сохранилась историческая застройка 19-го – начала 20-го веков, улице, где переплелись судьбы известных людей, внесших свой значительный вклад в историю города и России. Если бы мы представили улицу Пермскую как живого человека, то о таком бы сказали «она трудной судьбы».

Годы расцвета, пожары, бурной жизни, забвения, назначения самой улицы (как мы знаем, была попытка сделать ее пешеходной). Периоды увядания, обветшания и робкие попытки реставрации, сохранение исторических зданий и безликий новодел – так на Пермской соседствуют прошлое и настоящее. Во время экскурсии наш экскурсовод перевоплощается в настоящего приказчика и рассказывает о зданиях и о людях, которые их строили, в них жили и работали. Каждое историческое здание хранит немало тайн, со многими связаны интересные случаи и городские легенды», - рассказывает руководитель проекта «Ресурсный центр «Пермь семейная» Ирина Ермакова.

Фото: Ресурсный центр «Пермь семейная»

Актуальный график экскурсий и форму регистрации на них можно найти в группе «Вконтакте» проекта «Ресурсный центр «Пермь семейная» по ссылке: https://vk.com/perm_semeynaya

Фото: Ресурсный центр «Пермь семейная»

Проект Ресурсный центр «Пермь семейная» реализуется при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов, Администрации губернатора Пермского края, компании ООО «Лукойл-Пермь», информационной и методической поддержке Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Крепкая семья» в Пермском крае.