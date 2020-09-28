Синоптики рассказали, сколько еще продлится бабье лето в Пермском крае

Пермяков продолжит радовать малооблачная без осадков погода с повышенной температурой воздуха для этого времени. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае установилась сухая и солнечная погода. На Урале ее определяет обширный антициклон.

Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что его деятельность сохранится до конца сентября – начала октября.

Поэтому пермяков продолжит радовать малооблачная без осадков погода с повышенной температурой воздуха для этого времени. Столбик термометра будет показывать на 4-6°С выше климатической нормы. Температура воздуха ночью -1…+5°С, днем - 15-20°С.