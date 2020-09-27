Погибший молодой человек. Фото со страницы ВКонтакте

23 сентября в Чусовом нашли погибшим 27-летнего Дмитрия. Молодой человек совершил самоубийство через четыре дня после свадьбы.

Знакомые и друзья погибшего Дмитрия не могут поверить в произошедшее и говорят, что ничего не предвещало беды.

- Я до сих пор не могу в это поверить, тем более назвать причину, - рассказывает подруга Дмитрия. - 19 сентября я поздравила его с бракосочетанием, мы немного пообщались, в голосе я не услышала какой-то тревоги или обеспокоенности, наоборот, он радовался, а через несколько дней я узнала о произошедшем.

Почему молодой человек решил уйти из жизни почти сразу после церемонии бракосочетания для друзей остается загадкой. Теперь выяснить причину рокового поступка молодого человека предстоит выяснить следователям. В пресс-службе краевого главка МВД сообщили, что видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

- Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Пермском краю.

Напомним, в этот же день в Чусовом нашли погибшим 21-летнего парня. Сообщается, что молодой человек покончил с собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае нашли погибшим 20-летнего парня, который пропал три месяца назад

Все это время его искали волонтеры, полицейские и родственники (подробнее...)