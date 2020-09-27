В Перми появились еще две площадки для выгула собак

Одна расположена рядом с домом по шоссе Космонавтов, 137 в Индустриальном районе. Фото: Елена Имайкина.

В Перми обустроили еще две площадки для выгула собак. Одна расположена рядом с домом по шоссе Космонавтов, 137 в Индустриальном районе города. Здесь установлено оборудование для дрессировки четвероногих: снаряды и барьеры. Для владельцев собак установили скамейки, где можно отдохнуть, навес, защищающий от дождя и солнца, урны для мусора. Территория площадки огорожена, зайти на нее можно через калитку.

Вторую площадку построили на улице Солдатова, 43 в Свердловском районе, она занимает 400 кв. метров. Площадка тоже огорожена забором с двумя калитками, есть навес от дождя и солнца скамьи, урны, информационный стенд, специальное тренировочное оборудование. Основание площадки - песок.

Напомним, площадки для выгула собак также обустроены в Ленинском районе на улице Клименко, 24. Две площадки в микрорайоне Гайва: у дома №17 по улице Кабельщиков и напротив дома №78/2 по улице Карбышева. В Мотовилихинском районе площадка для выгула собак обустроена в микрорайоне Вышка-2 по улице Ивана Франко, 39. В Свердловском районе площадки для выгула и дрессировки собак расположены по адресам: улица Клары Цеткин, 35 и улица Яблочкова, 38. В Кировском районе погулять с питомцами можно в экопарке «Мечта воробушка» микрорайона Судозаводский.

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