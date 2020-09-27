В Пермском крае не осталось территорий без коронавируса

Всего в Пермском крае выявлено 9596 заболевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за прошедшие сутки коронавирус выявили у 73 пермяков. Новые заболевшие проживают в 17 территориях региона.

Больше всего заболевших в Перми - 44 случая. В Барде - 5 заболевших, еще 4 - в Соликамске и 3 - в Лысьве. По 2 случая COVID-19 в Березниках, Чернушке, Осе и Октябрьском. По одному заболевшему выявлено в девяти территориях - Юрле, Чусовом, Кудымкарском МО, Кудымкаре, Пермском районе, Добрянке, Чайковском, Кизеле и Березовском округе.

Косинский район, который долгое время оставался единственной территорией, где коронавирус не был выявлен, теперь таковым не является. 24 сентября там был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.

Таким образом, во всех территориях Прикамья есть заболевшие опасной инфекцией. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 9596 человек с COVID-19.