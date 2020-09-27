20-летний Владислав Галкин погиб.

В Прикамье прекращены поиски 20-летнего Владислава Галкина, об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Молодой человек найден погибшим.

Напомним, он ушел из дома в деревне Шарташи Кунгурского района 2 июня и не вернулся. Его поиски продолжались больше трех месяцев. Волонтеры не сообщают, носит ли смерть молодого человека криминальный характер.

Тем временем в Перми продолжаются поиски 17-летнего Евгения Янковского и 18-летней Ирины Ханган.

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