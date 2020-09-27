В Перми сотрудницы прокуроры спасли выпавшую из многоэтажки кошку

Девушки отвезли кошку в ветеринарную клинику, где ей провели обследование. Фото: Прокуратура Пермского края.

Сотрудницы прокуратуры Свердловского района стали спасительницами кошки, которая выпала из окна многоэтажки.

В обеденный перерыв недалеко от входа в прокуратуру девушки увидели лежащую на земле кошку, которая по словам очевидцев выпала из окна жилого дома. Животное было напугано и не могло самостоятельно подняться.

Девушки отвезли кошку в ветеринарную клинику, где ей провели обследование и оказали первую медицинскую помощь.

После сотрудницы прокуратуры расклеили объявление на подъезде, на которое в этот же день откликнулся хозяин. Он забрал спасенную беглянку домои , не забыв поблагодарить девушек.