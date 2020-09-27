В Пермском крае за сутки выявили 71 случай коронавируса

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 9594. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае за сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 71 человек. Роспотребнадзор сообщает, что 56 человек проходят лечение в больницах, 15 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 9594. Ежесуточный прирост больных - 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 26 сентября – 1,06).

Из 71 заболевшего - 34 мужчины, 34 женщин, 3 ребенка. Среди взрослого населения: младше 45 лет - 14 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 21 человек старше 65 лет.