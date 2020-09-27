У игроков футбольного клуба «Звезда» выявили коронавирус

У нескольких игроков клуба выявили коронавирус. Фото: ФК «Звезда».

Еще в одной пермской спортивной команде пришлось уйти на карантин из-за коронавируса. Инфекцию обнаружили у нескольких игроков футбольного клуба «Звезда».

«Наш Клуб уведомил территориальный орган Роспотребнадзора, а также ПФЛ о том, что в команде выявлено несколько положительных результатов тестирования на COVID-19», - сообщается на сайте клуба.

Согласно санитарному регламенту ОЛИМП-Первенства ПФЛ, матч 8-го тура между «Челябинском» и «Звездой» не состоится. Решение о судьбе этой встречи примет КДК РФС. Информация о разрешении или запрете проведения матчей с «Оренбургом» и «КАМАЗом» появится на следующей неделе.