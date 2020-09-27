В аэропорту Перми в двигатель самолета попала птица

Останки птицы были обнаружены во время послеполетного осмотра воздушного судна, прибывшего в аэропорт Перми. Фото: Василий Вахрин

В пермском аэропорту 26 сентября задержался рейс «Пермь - Москва» компании «Аэрофлот». Причиной стало попадание птицы в двигатель самолета, об этом сообщает Интерфакс-Урал.

Останки птицы были обнаружены во время послеполетного осмотра воздушного судна, прибывшего в аэропорт Перми.

- Видимых повреждений в двигателе не имеется, - сообщает Уральская транспортная прокуратура. - Посадка самолета, в двигателе которого в Перми были обнаружены останки птицы, прошла благополучно.

В ходе проверки ведомство даст оценку соблюдению законодательства об орнитологическом обеспечении безопасности полетов.