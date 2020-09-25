В Перми полицейские ищут пострадавших от владельцев турфирмы

Круиз на теплоходе для пермяков так и не состоялся. Фото: Василий Вахрин

В Перми полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В 2019 году в Ленинском районе Перми начала работать турфирма. Она занималась организацией туров и продажей путевок в круиз на теплоходе по маршруту Пермь-Уфа-Пермь.

Известно о пяти клиентах оплативших путевки, но буквально накануне отъезда они узнали, что тур отменяется. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Сотрудники полиции просят всех потерпевших, кто пострадал от действий турфирмы обращаться по телефонам: 8(342)218-88-43, «02» (с мобильного- 102).