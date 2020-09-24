Легкоатлеты «Азота» в пятерке лучших

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Спортсмены - сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» оказались в пятерке сильнейших в легкоатлетическом кроссе в рамках Спартакиады Росхимпрофсоюза Пермского края. В забеге приняли участие 90 спортсменов – представителей предприятий химической промышленности Соликамска, Перми, Березников, Губахи.

Команду «Азота» представляли 10 спортсменов. Забеги проходили в четырех возрастных категориях. Женщинам предстояло преодолеть 500 метров, мужчинам – 1 000 м. В личном первенстве азотчики стали первыми в возрастной категории 50 лет и старше. Самые быстрые легкоатлеты работают в цехе № 3 – водоустойчивой аммиачной селитры. Светлана Фомина, оператор ДПУ, завоевала золото с результатом 01:52. Серебро у Светланы Румянцевой. Ее результат – 02:08. Среди мужчин первым прибежал Вадим Калмыков, газоспасатель военизированного газоспасательного отряда. Его результат – 03:11.

В итоге в копилке личных побед азотчиков два первых места и одно второе. Результат сборной команды «Азота» – четвертое место. Время каждого спортсмена переводили в очки в соответствии с нормами ГТО. До тройки финалистов нашей команде не хватило всего лишь одного решающего балла.

Нина Аникина, старший инструктор-методист культурно-спортивного центра (КСЦ) «Азот»:

– В сборной «Азота» – лучшие спортсмены предприятия. Это именно те сотрудники, которые показывают самые высокие результаты на корпоративной спартакиаде. К слову, накануне этого забега, 9 сентября, состоялся заводской кросс. Его бежали 76 человек.

Спартакиада Росхимпрофсоюза Пермского края 2020 продолжается. В этом году в связи с пандемией некоторые соревнования пришлось отложить, в течение ближайших месяцев организаторы и спортсмены будут активно проводить состязания, чтобы выявить лучших. К слову, в прошлом сезоне в 2019 году по общим итогам спартакиады спортсмены филиала «Азот» заняли второе место.