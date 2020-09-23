Пермь включили в туристическую программу Санкт-Петербурга

. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 28 сентября откроется масштабная туристическая программа, включающая перелеты из регионов в Санкт-Петербург. Она рассчитана на жителей шести крупных российских городов. Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 ежедневно из Москвы, трижды в неделю из Казани, Самары, Уфы, Екатеринбурга, дважды из Перми. Это совместный проект авиакомпании «России» и туроператора «Библио-Глобус». В пакетное предложение войдут перелет, трансфер, проживание, посещение достопримечательностей, а также страховка, в том числе и от COVID-19.

Ранее мы писали о том, что благодаря дотации из краевого бюджета авиабилет из Перми в Барселону будет стоить от 13 до 16 тысяч рублей. Также власти обещают дотировать рейсы Пермь – Прага, Пермь - Волгоград и Пермь – Челябинск.

Продолжится в 2021 году субсидирование авиарейсов до Казани, Калининграда, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы.