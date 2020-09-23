«Обнаружила в квартире труп неизвестного». Мужчина был убит одним ударом ножа

. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В воскресенье, 20 сентября, пермячка вернулась домой после ночной смены. У себя в квартире на полу женщина обнаружила тело неизвестного мужчины, убитого одним ударом ножа в сердце. Она вызвала полицию.

В результате следователи выяснили, что 53-летний сын хозяйки квартиры накануне в микрорайоне Крохалева распивал на улице спиртные напитки вместе с 35-летним знакомым. Потом они решили продолжить, уже в тепле. И пришли в квартиру. Но между ними разгорелась ссора, и более старший из собутыльников нанес гостю смертельный удар ножом, после чего ушел из дома.

Следователи следственного отдела по Свердловскому району Перми предъявили мужчине обвинение в убийстве.

- По ходатайству следователя суд избрал мерой пресечения обвиняемому заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.