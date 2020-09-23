В Перми автомобиль на полном ходу сбил мужчину на пешеходном переходе [видео]

ДТП произошло на улице Маяковского.

В Перми сегодня ночью, на улице Маяковского автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. В ГИБДД города распространили видео момента ДТП.

На нем видно, как пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и в этот момент его сбивает автомобиль и не останавливается. Так как авария произошла в 1.30, в темноте невозможно рассмотреть марку автомобиля, к тому же произошло все очень быстро.

Пострадавшему мужчине 27-лет, он получил множественные травмы и находится в больнице.

- По факту оставления места ДТП проводится административное расследование, - сообщает ГИБДД Перми. - Всем, кому что-либо известно или имеется видео с регистратора просим сообщить по телефону 89322030204 сотруднику полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Перми. Анонимность гарантируется.