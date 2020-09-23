Пассажирам автобусов и трамваев в Перми будут выдавать маски

Фото: мэрия Перми.

В Перми решили усилить обработку специальными дезинфицирующими средствами всех трамваев и автобусов, курсирующих по городу. Такое решение было принято после заседания краевого оперштаба, на котором главный санитарный врач Пермского края заявил, что менее 40 процентов пассажиров общественного транспорта соблюдают масочный режим.

- Обработку поручней и ручек должны проводить после каждого рейса, а также в конце смены в парке, – сообщили в городской администрации. - Кроме того, департамент транспорта направил перевозчикам письмо с просьбой обеспечить защитными масками не только персонал, но и пассажиров, которые находятся в салоне транспортного средства без средств индивидуальной защиты.