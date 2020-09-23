В Перми лишенная родительских прав женщина незаконно получала пособие на своего сына

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Опекун несовершеннолетнего ребенка обратился в прокуратуру Горнозаводского района с требование проверить законность отказа Пенсионного фонда в назначении единовременной пособия в 10 000 рублей на своего подопечного.

В ходе проверки выяснились интересные подробности. Оказалось, биологическая мать ребенка обратилась в ведомство с заявлением о получении выплаты и деньги получила. Но родительских прав она была лишена еще в 2018 году. Сотрудники Пенсионного фонда не проверили должным образом документы женщины. Прокуратура уже вынесла предупреждение руководителю Пенсионного фонда в Горнозаводском районе об устранение нарушений.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».