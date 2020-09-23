Жителям Пермского края предложили сохранять минуты в «копилку»

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Жители Пермского края теперь смогут сохранять оплаченные минуты разговоров. Специалисты МегаФона предложили пермякам новую опцию – «Копилка минут», которая доступна всем абонентам тарифов #БезПереплат.

«Мы видим, что 25% абонентов пользуются связью неравномерно – в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. Минуты сохранятся навсегда, и их можно будет использовать, например, в праздничные дни, когда объем звонков традиционно возрастает», - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Напомним, ранее для пермяков также ввели возможность сохранять навсегда оплаченные гигабайты интернета в тарифах #БезПереплат. Как рассказали в МегаФоне, такая опция оказалась востребованной. За это время пользователи уже накопили 10 тысяч гигабайт интернета. Это эквивалентно просмотру более 30 тысяч часов видео или прослушиванию более 3 млн песен онлайн. Теперь сохранить можно не только гигабайты, включенные в пакет, но и минуты разговоров.

Активировать бесплатную опцию «Копилка минут» можно в личном кабинете. У тех, кто уже пользуется опцией переноса гигабайт интернета, накопление минут начнется автоматически. Количество сохраняемых минут зависит от тарифного плана и в среднем в 1,5-2 раза превышает объем ежемесячного пакета.

Отметим, что пользователи новых тарифов также могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета, причем не только писать сообщения, но и совершать звонки и отправлять медиа-файлы без расходования пакета интернета в WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram.

Условия тарифных планов можно изучить на сайте http://www.megafon.ru/go/join.