В пермском ЗАГСе назвали самые популярные имена, которые давали детям

Александр, Артем, Анастасия и Анна - самые популярные имена в Перми. Фото: Юлия Лоза

Сотрудники ЗАГСов Прикамья рассказали, какие имена для детей оказались самыми популярными в первом полугодии.

Мальчиков чаще всего называли – Артем, Марк, Мирослав, Ярослав, Даниил, Лев, Денис, Захар, Роман, Никита, Владимир, Дмитрий, Матвей, Савелий, Кирилл, Илья, Тимофей, Константин, Мирон, Арсений, Максим, Михаил, Александр, Владимир, Иван, Василий, Никита.

У девочек самые популярные имена - Мирослава, Ева, Варвара, Ульяна, Вероника, Кира, София, Арина, Мария, Анна, Милана, Алиса, Анастасия, Дарья, Елизавета, Алёна, Кира, Александра, Юлия, Злата, Василиса, Екатерина, Елизавета, Виктория, Полина.

Имена Александр, Артем, Анастасия и Анна сохраняют лидирующие позиции в Перми, они зарегистрированы в каждом отделе ЗАГС города. Значительно реже стали встречаться имена Николай, Татьяна, Нина и Светлана, сейчас их дают малышам не так часто.

Есть среди детей и те, чьи имена принято называть редкими и необычными - это Итан, Георги, Эмин, Самсон, Оскар, Пахом, Демьян, Климентий, Адам, Марс, Еремей, Теодор, Сильвестр, Лаврентий, Авраам, Ратибор, Мартиниан, Лука, Савва, Захарий, Леон, Йосиф, Кай, Елизар, Назар, Фаддей, Карим, Лукиян, Юлиан, Аким, Мефодий, Нестор.

Девочкам давали следующие редкие имена: Лея, Оливия, Ася, Беатриса, Клементина, Рада, Каролина, Аглая, Женевьева, Юнона, Таина, Илона, Клара, Евника, Агриппина, Доминика, Эмма, Снежанна, Алекса, Заряна, Авдотья, Ариадна, Азалия, Амелия, Ника, Богдана, Риана, Лана, Лучеяра, Жанна, Марта, Мариша, Радамира, Аина, Эмили, Теона, Ведана, Лилит, Милиса, Николь, Мия, Мишель, Герда, Аврора, Юна, Леонсия, Мелисса, Анфиса.