В Прикамье из-за сильного ветра без света остались 33 населенных пункта

Осенняя погода испытывает жителей Прикамья ветром с дождем. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ночь на среду сильный ветер и проливной дождь наделали немало бед на всей территории Пермского края.

- Перебои в подаче электроэнергии произошли в Перми, Пермском, Добрянском, Нытвенском, Ильинском, Очерском, Верещагинском, Чусовском, Лысьвенском, Кочевском, Кудымкарском, Юсьвинском и ряде других районах Прикамья., - сообщили в Пермском филиале МРСК Урала. – Всего из-за неблагоприятных погодных условий произошло 37 технологических нарушений. Без электроснабжения остались 33 населенных пункта, в которых проживает более 2000 человек. По решению руководства филиала компании «Россети Урал» - «Пермэнерго» с 3 часов 20 минут на предприятии введен режим повышенной готовности. В частности, был созван штаб для ликвидации последствий природной стихии, на поиск и устранение повреждений направлены аварийные бригады. Энергетики прикладывают максимум усилий для того, чтобы возобновить подачу электрической энергии жителям Прикамья в кратчайшие сроки.

В устранении технологических нарушений принимают участие 32 бригады филиала «Пермэнерго».

Получить информацию можно по единому номеру компании «Россети Урал» 8-800-2501-220 (звонок по России бесплатный), в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220.