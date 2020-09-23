В Пермском крае женщина умерла на пороге поликлиники

Причины смерти пенсионерки предстоит выяснить экспертам. Фото: Василий Вахрин

В Чайковском, 22 сентября, около 8 утра в полицию позвонили очевидцы и рассказали, что у дверей поликлиники лежит женщина, не подающая признаков жизни. На место выехали сотрудники, 76-летняя женщина действительно была мертва.

- По информации главного врача, женщина умерла еще до открытия поликлиники, - сообщили в Минздраве Пермского края.

Причины смерти пенсионерки предстоит выяснить экспертам.

- По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Тем временем, в группе в социальной сети Чайковского жители пишут:

«Она не стояла в очереди за биркой. Когда пришли открывать больницу она уже лежала там и была холодной», - написала Соня Пономарева.

«Сам лично на прошлой неделе просидел в очереди на прием 4 часа. Чтоб попасть к терапевту. И 2.5 часа чтоб списаться с больничного. Людей, заболевших очень много, но мер ни каких не принимают. Устраивают рассадник болезней прямо в больнице. Но Врачи в этом не виноваты…», - написал Вячеслав Гусельников.