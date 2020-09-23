Авиабилет из Перми в Барселону будет стоить от 13 до 16 тысяч рублей

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В правительстве Пермского края рассказали о планах по субсидированию авиарейсов из пермского аэропорта на будущий год.

В частности, главе региона Дмитрию Махонину доложили, что первый рейс, который рассматривается для выделения субсидии из бюджета Пермского края, это Пермь -Барселона.

- Краевое министерство транспорта совместно с авиакомпаниями прорабатывают вопрос открытия этого маршрута, - сообщили в Минтрансе Прикамья. - Предполагается, что вылеты будут осуществляться дважды в неделю. Авиаперелеты будут выполняться на самолетах типа Boing-737-800 вместимостью 189 пассажиров. Примерная стоимость билета составит 13-16 тысяч рублей в одну сторону. Открытие прямого авиасообщения с Барселоной особенно оценят трансферные пассажиры, которые смогут воспользоваться этим перелетом в качестве старта для европейского путешествия.

Из международных рейсов власти Прикамья обещают продолжить дотировать рейс Пермь - Прага.

Из внутренних авиаперелетов собираются субсидировать авиарейсы Пермь - Волгоград и Пермь – Челябинск. В эти города будет осуществляться по 2 вылета в неделю на самолетах типа CRJ-200, рассчитанных на 50 мест. Стоимость билета до Волгограда пока не называется, до Челябинска авиабилет в один конец будет стоить 3225 рублей.

Продолжится в 2021 году субсидирование авиарейсов до Казани, Калининграда, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы.