В Пермском крае выявили 74 случая коронавируса за сутки

Коронавирусная инфекция выявлена у 74 пермяков. Фото: архив "КП"

В Прикамье за сутки у 74 человек подтвердился коронавирус. 63 человека проходят лечение в больницах, 11 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Всего заболевших в регионе с начала пандемии 9299 человек. Ежесуточный прирост больных - 0,8%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 22 сентября – 1,08).

Из 74 новых заболевших – 31 мужчина, 40 женщин, 3 ребенка (2 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 6 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 29 человек старше 65 лет.