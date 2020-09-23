«Плутали в тайге под дождем пять часов». В Прикамье четырех женщины с детьми спасли полицейские

Алексей Хитрых и Константин Соколовский спасли заблудившихся в лесу.

В Красновишерском районе в сентябре двое полицейских спасли заблудившихся грибников. Недалеко от поселка Котомыш заблудились четыре женщины и двое детей. Они приехали туда из Березников. Женщины смогли дозвониться в полицию и на выручку им отправились сотрудники Госавтоинспекции, старший лейтенант полиции Алексей Хитрых и старший лейтенант Константин Соколовский.

Полицейские держали связь с женщинами по телефону, с помощью сигнального громкоговорящего устройства ориентировали, как выйти из леса.

«Мы плутали по лесу под дождем около 5 часов, была паника, страх, слезы…не передать словами. У нас была зажигалка, мы пытались развести костер, но он все гас. Сожгли сумки и начали жечь свои вещи», – поделилась одна из женщин.

- После четырех часов поисков полицейские вывели заблудившихся из леса. Жители Березников не могли сдерживать свои эмоции, обнимали и благодарили полицейских со слезами на глазах. Детей сразу же посадили в патрульный автомобиль, чтобы отогреть, - рассказали подробности в ГУ МВД по Пермскому краю.

«От всей души благодарны мужчинам и просто замечательным людям Алексею Хитрых и Константину Соколовскому за наше чудесное спасение», - выразили слова признательности женщины.