В Пермском крае задержали черных риэлторов, отнявших квартиры у 5 человек

Мошенник продавал недвижимость добросовестным покупателям, потерпевшие оставались без жилья и без денег. Фото: Василий Вахрин

В Соликамске следователи задержали 30-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве с имуществом.

С июня 2015 года по март 2017 он в сговоре с 40-летней знакомой они искали граждан, у которых в собственности было жилье и финансовые трудности. Женщина представлялась риэлтором, входила к ним в доверие и предлагала деньги за временное отчуждение права собственности на их жилье. Соликамцы заключали сомнительные сделки.

Потом обвиняемый, выступал в роли покупателя, после подписания договоров купли-продажи, деньги потерпевшим не передавал, обещая вернуть через несколько месяцев в собственность квартиры либо деньги.

На самом деле мошенник продавал недвижимость добросовестным покупателям, а потерпевшие оставались без жилья и без денег.

От действий «черных риэлторов» пострадали 5 жителей Соликамска, один из них дважды, ущерб составил более 7 млн. рублей.

- Полицейскими была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину мужчины, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Уголовное дело направлено в суд. Его соучастница уже осуждена к 4 годам лишения свободы и отбывает наказание в колонии общего режима.